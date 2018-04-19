Президент США Дональд Трамп поздравил народ Израиля с 70-й годовщиной независимости страны. Трамп: У нас нигде нет друзей лучше Фото: Биньямин Нетаниягу - בנימין נתניהו / Facebook Трамп поздравил премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху и весь израильский народ с 70-летней годовщиной независимости страны. "У нас нигде нет друзей лучше. С нетерпением жду возможности перенести наше посольство в Иерусалим в следующем месяце", – написал Трамп. Best wishes to Prime Minister @Netanyahu and all of the people of Israel on the 70th Anniversary of your Great Independence. We have no better friends anywhere. Looking forward to moving our Embassy to Jerusalem next month! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 квітня 2018 р. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в мире. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддержали инициативу Белого дома.В Иерусалиме вспыхнули беспорядки. В ходе столкновений арабских активистов и полиции Израиля пострадали десятки людей.Протестные акции прошли также в Турции, Тунисе, Афганистане, Пакистане, Египте, Ливане, Иране и некоторых других странах.Совбез ООН не поддержал решение Белого дома.23 февраля 2018 года в Госдепартаменте США заявили, что посольство в Иерусалиме будет открыто в мае в пристройке к зданию, которое используется консульством Штатов. По мнению госсекретаря Рекса Тиллерсона, для полноценного переноса димписсии необходимо около трех лет.Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная власть базируется в Рамалле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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