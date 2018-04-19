Защита бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александра Щеголева ходатайствовала о домашнем аресте. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Щеголева арестовали в августе 2015 года Скриншот: ТСН / YouTube По ее словам, адвокат обвиняемого Валентин Рыбин ходатайствовал о домашнем аресте, а поручительство подавалось "для усиления эффекта". https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/1809600112413113 Щеголева взяли под стражу 20 августа 2015 года. Меру пресечения продлевали несколько раз. Задержанному инкриминируют организацию убийств активистов Евромайдана и поджог Дома профсоюзов 18–19 февраля 2014 года. По версии следствия, Щеголев, действуя в составе организованной группы бывших высокопоставленных чиновников, 18 февраля 2014 года принял решение о проведении антитеррористической операции на Майдане. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года щеголева александра домашнем аресте Теги: евромайдан