|Суд отказался отпустить из СИЗО экс-главу СБУ Киевской области Щеголева, которого обвиняют в организации убийств активистов Евромайдана
|19.04.2018 00:56
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https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/1809600112413113
Щеголева взяли под стражу 20 августа 2015 года. Меру пресечения продлевали несколько раз. Задержанному инкриминируют организацию убийств активистов Евромайдана и поджог Дома профсоюзов 18–19 февраля 2014 года. По версии следствия, Щеголев, действуя в составе организованной группы бывших высокопоставленных чиновников, 18 февраля 2014 года принял решение о проведении антитеррористической операции на Майдане.
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