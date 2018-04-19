Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров упрекнул своих коллег, которые продолжают обходить блокировку и пользоваться мессенджером Telegram. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года Фото: spb_today / "ВКонтакте" Он упрекнул "некоторых депутатов" в том, что они продолжают пользоваться заблокированным в РФ мессенджером."Пусть они посмотрят в глаза родным и близким погибших в апрельском теракте в прошлом году. Пусть посмотрят в глаза и послушают, чего им скажут", – подчеркнул Макаров.По его словам, безопасность должна быть превыше только."Не надо делать мину, мол, ограничивают чьи-то права", – добавил Макаров.3 апреля 2017 года около 15.00 в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. 11 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова, погибли на месте, пятеро скончались в больницах. Еще одну бомбу обнаружили на станции метро "Площадь восстания". Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обезвредили.Правоохранители сообщали, что по делу о теракте арестованы граждане Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и России.Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Создатель и хозяин мессенджера Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России, и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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