Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что ответственные за "провокацию" с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля должны понести наказание. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Небензя: Никакой безнаказанности Фото: ЕРА "Не думайте, что вам удастся спрятаться за ядовитым фальсификатом своей лжи и домыслов. На техсодействии миссии ОЗХО ничего не закончилось, мы будем продолжать требовать от вас фактов. В этом деле, непременно, есть химия. От слова "химичить", так по-русски. Да, нахимичили вы здорово", – сказал российский дипломат.Небензя отметил, что российская сторона согласна с британской "в одном: никакой безнаказанности"."Ответственные за эту провокацию должны понести наказание", – заявил постпред РФ.На заседании Совбеза ООН постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс отмечала, что "Россия, вероятнее только, причастна к отравлению". "По нашему мнению, только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотивы для того, чтобы применить это вещество", – сказала она.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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