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Небензя в Совбезе ООН о деле Скрипалей: В этом деле, безусловно, есть химия, от слова "химичить", так по-русски. Да, нахимичили вы здорово
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19.04.2018 01:12
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Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что ответственные за
"провокацию" с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля должны понести наказание. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Небензя: Никакой безнаказанности Фото: ЕРА "Не
думайте, что вам удастся спрятаться за ядовитым фальсификатом своей
лжи и домыслов. На техсодействии миссии ОЗХО ничего не закончилось,
мы будем продолжать требовать от вас фактов. В этом деле,
непременно, есть химия. От слова "химичить", так по-русски. Да,
нахимичили вы здорово", – сказал российский дипломат.Небензя
отметил, что российская сторона согласна с британской "в одном:
никакой безнаказанности"."Ответственные за эту провокацию должны
понести наказание", – заявил постпред РФ.На заседании Совбеза
ООН постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс
отмечала, что "Россия, вероятнее только, причастна к отравлению".
"По нашему мнению, только у России есть технические средства,
оперативный опыт и мотивы для того, чтобы применить это
вещество", – сказала она.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен.
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