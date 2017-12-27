В немецком городе Дуйсбург пассажирское судно Swiss Crystal врезалось в опору автодорожного моста на реке Рейн, есть пострадавшие. Об этом сообщает местное издание Ziet, передает

В результате аварии пострадали 27 человек, пять получили тяжелые травмы. Всего на борту находилось 129 человек, включая 26 членов экипажа.

Пассажиров эвакуировали на запасном судне.

Swiss Crystal отбуксировали его носовая часть сильно повреждена. Всего в операции участвовало около 80 сотрудников экстренных служб. Движение по мосту временно перекрыли. Причина инцидента выясняется.





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