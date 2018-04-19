Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что у неё “прекрасные” отношения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, даже несмотря на то, что у дипломата возникли “трения” с Белым домом после её “несвоевременного объявления” о новых санкциях Вашингтона в отношении России, передает со ссылкой на Reuters.

“Они прекрасны”, — сказала Хейли, комментируя по просьбе журналистов свои отношения с хозяином Белого дома.

15 апреля постпред США в интервью телеканалу CBS заявила, что следует ожидать “новых санкций в отношении России” из-за позиции Москвы в отношении Сирии. Хейли добавила, что ограничения должны быть введены 16 апреля. Однако никаких санкций и вестей не последовало. В свою очередь председатель Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу, комментируя заявление Хейли, сказал, что она “забежала вперёд” и постпред США могла что-то “перепутать на этот счёт”. При этом он подтвердил, что Белый дом рассматривает вопрос введения новых антироссийских санкций, а спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт 18 апреля заявила, что в США находятся на рассмотрении новые санкции против России. 17 апреля, Хейли, отвечая на высказывания Кадлоу, сказала, что ей не свойственно путать что-нибудь. “При всем уважении, я не путаюсь”, — подчеркнула дипломат.

Напомним, Постоянный представитель Соединённого Королевства при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза заявила, что, по мнению Лондона, только у Российской Федерации есть все необходимые технические средства, оперативный опыт и мотивы для отравления Скрипалей. Негосударственные субъекты не могли бы провести подобную операцию.

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