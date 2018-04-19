Создание Киевской агломерации, то есть присоединения пригорода в , пока отложили. Против высказались большинство населенных пунктов и Киевский облсовет.

Об этом заявил заместитель председателя Алексей Резников, передает со ссылкой на .

Инициатива создания "Киевской агломерации" пока поддерживается не всеми фракциями столичного горсовета и не находит должной поддержки со стороны руководства прилегающих к столице населенных пунктов, отметил он.

"Для обсуждения этого вопроса было назначено несколько встреч с уполномоченными представителями депутатских фракций Киевсовета. Однако далеко не все фракции проявили интерес к этой теме и посетили соответствующие заседания. Что касается реакции со стороны местных советов, то на сегодняшний день свое согласие подтвердили только главы Борисполя и Коцюбинского. По другим идет согласование. Также, стоит сказать, что в Киевоблсовете инициативу создания "Киевской агломерации" прокомментировали как такую, в которой нет необходимости", - сказал Резников.

Однако, депутаты Киевсовета будут продолжать работать над созданием Киевской агломерации, отметил председатель регламентной комиссии Олег Макаров.

"Необходимо провести разъяснительные работы, организовать встречи. Желательно, чтобы их лично посетил и Киевский городской голова. Возможно, это ускорит процесс объединения. Кстати, есть информация, что идею присоединения к Киевской агломерации также поддержали в Броварах", - сказал Макаров.

Аналитически-исследовательский центр "Институт города" предлагает определенным образом узаконить жителей , которые не имеют местной прописки. Чтобы те имели одинаковые права на образование и медицину, что и лица со столичной регистрацией.

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