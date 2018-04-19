Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары – бизнесмен Эрнесто Гевара – открыл в оккупированном Симферополе выставку архивных документов, посвященную отцу. Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии". За "сознательное нарушение границ Украины" Гевару внесли в базу волонтерского сайта "Миротворец". Эрнесто – самый младший из потомков команданте – родился в 1965 году. В 1980-е получил юридическое образование в Москве. В 2000-х основал в Гаване турбюро La Poderosa Tours, назвав его в честь модели мотоцикла Norton, на котором его отец в юности путешествовал по Южной Америке. | Сын Че Гевары нарушил порядок въезда на территорию полуострова Скриншот: krymr.com Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.За нарушение порядка въезда на территорию Крыма в Украине предусмотрена уголовная и административная ответственность.видео Видео: krymr.com Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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