Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары – бизнесмен Эрнесто
Гевара – открыл в оккупированном Симферополе выставку архивных
документов, посвященную отцу. Об этом говорится в сюжете
"Крым.Реалии". За "сознательное нарушение границ Украины" Гевару
внесли в базу волонтерского сайта "Миротворец". Эрнесто – самый
младший из потомков команданте – родился в 1965 году. В 1980-е
получил юридическое образование в Москве. В 2000-х основал в Гаване
турбюро La Poderosa Tours, назвав его в честь модели мотоцикла
Norton, на котором его отец в юности путешествовал по Южной
Америке. | Сын Че Гевары нарушил порядок въезда на
территорию полуострова Скриншот: krymr.com Россия аннексировала
Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.За нарушение порядка въезда на территорию Крыма в Украине
предусмотрена уголовная и административная ответственность.видео
Видео: krymr.com
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