В Кропивницком водитель маршрутного такси выбросил в окно удостоверение матери погибшего воина АТО Игита Гаспаряна.

Инцидент произошел сегодня, 18 апреля на маршруте №134, передает со ссылкой на .

"Сегодня мама решила проехать в маршрутке, показала удостоверение. Он его выхватил из рук, начал смеяться и сказал, что выбросил его. Говорит:" Идите и заберите его на улице ". Я не понимаю, о чем тут смеяться. Что у нее сын погиб? Происшествие произошло в 8:30", - рассказала вдова бойца Тамара Григорян.

В свою очередь в управлении транспорта и связи информацию об инциденте подтвердили.

"Сегодня поступила жалоба на водителя маршрутки №134. Сейчас жду водителя для выяснения обстоятельств происшествия. Мне известно, что женщина, мать погибшего, зашла и предъявила водителю удостоверение. Он его выбросил в окно", - сообщил начальник управления Александр Вергун.

Гаспарян (позывной "Армани") служил стрелком в 17-м отдельном мотопехотном батальоне пятьдесят седьмой отдельной мотопехотной бригады. 10 февраля 2015 блокпост, где как раз нес службу Гаспарян, был атакован группой диверсантов.

В ходе ожесточенного боя АТОшник был смертельно ранен из гранатомета. Указом президента Украины Гаспарян был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно) .При этом после смерти Гаспарян одну из улиц Кропивницкого переименовали в его честь.

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