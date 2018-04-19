Позиция РФ, озвученная ее постпредом в ООН Василием Небензей на заседании Совбеза, напоминает роман "1984", считает постпред Великобритании в ООН Карен Пирс. Небензя и Пирс публично поспорили Фото: ЕРА (архив) "Я хотела бы, чтобы мой коллега, посол России, подписался на рассылку книжного клуба. Я хотела бы сказать, что рассказ России о том, что происходит на месте в Солсбери или в Сирии, – это то, о чем писали в романе "1984" с обновлением на сегодняшний день", – сказала она.Так британский дипломат отреагировала на обвинения Небензи в том, что Лондон скрывает и фальсифицирует информацию в деле об отравлении в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.Пирс также отметила, что у ее государства "нет проблем с российским народом"."Но мы всегда будем выступать против безответственного, незаконного поведения российских властей, происходит это в Сирии или в Солсбери", – заявила она.На заседании Совбеза ООН Пирс отмечала, что "Россия, вероятнее только, причастна к отравлению". "По нашему мнению, только у России есть технические средства, оперативный опыт и мотивы для того, чтобы применить это вещество", – сказала она, имея в виду "Новичок".66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен."1984" – изданный в 1949 году роман-антиутопия Джорджа Оруэлла. Главный герой произведения работает в министерстве правды в тоталитарном обществе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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