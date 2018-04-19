|
Постпред Великобритании при ООН порекомендовала Небензе подписаться на рассылку книжного клуба
|
19.04.2018 01:29
|
Позиция РФ, озвученная ее постпредом в ООН Василием Небензей на
заседании Совбеза, напоминает роман "1984", считает постпред
Великобритании в ООН Карен Пирс. Небензя и Пирс публично поспорили
Фото: ЕРА (архив) "Я хотела бы, чтобы мой коллега, посол России,
подписался на рассылку книжного клуба. Я хотела бы сказать, что
рассказ России о том, что происходит на месте в Солсбери или в
Сирии, – это то, о чем писали в романе "1984" с обновлением на
сегодняшний день", – сказала она.Так британский дипломат
отреагировала на обвинения Небензи в том, что Лондон скрывает и
фальсифицирует информацию в деле об отравлении в британском
Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его
дочери.Пирс также отметила, что у ее государства "нет проблем с
российским народом"."Но мы всегда будем выступать против
безответственного, незаконного поведения российских властей,
происходит это в Сирии или в Солсбери", – заявила она.На
заседании Совбеза ООН Пирс отмечала, что "Россия, вероятнее
только, причастна к отравлению". "По нашему мнению, только у России
есть технические средства, оперативный опыт и мотивы для того,
чтобы применить это вещество", – сказала она, имея в виду
"Новичок".66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер российского МИД Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ,
она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по
словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс
заметен."1984" – изданный в 1949 году роман-антиутопия Джорджа
Оруэлла. Главный герой произведения работает в министерстве правды
в тоталитарном обществе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира