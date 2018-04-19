"В экономике надо выстраивать прагматичные отношения. А в Украине беда заключается в том, что мы на первое место ставим политику и политика формирует экономику". Об этом в интервью Deutsche Welle заявил , спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе.

Медведчук считает, что Украина не зависит от России в экономическом плане, но у нашей страны "есть интерес в развитии дальнейших экономических связей со странами и в первую очередь с Россией",передает со ссылкой на .

"Я считаю, что надо выстраивать в экономике прагматичные отношения. А политика ― это производная от экономики. Извините, но в Украине беда заключается в том, что мы на первое место ставим политику, и политика формирует экономику. А должно быть все наоборот. Потому что именно в экономике, а не в политике интересы людей. Интересы тех людей, в отношении которых за последние четыре года произошли страшные последствия. Когда газ для населения подорожал на 960% с 1 января 2014 года, электроэнергия ― на 535%, заработные платы средние уменьшились в 2 раза, и я эти цифры могу перечислять долго и нудно, извините за это выражение. Потому мы и говорим, что вопрос не в политике, а вопрос в уровне жизни людей", пояснил .

Кроме того, политик считает, что Москва и политическое руководство России не использует экономику для достижения своих политических целей.

"Категорически нет. Объясняю почему. А вы знаете про все судебные дела между "Газпромом" и "Нафтегазом" в последние четыре года? Ну как же можно обеспечить стабильный транзит газа из России в Европу, когда речь идет о газовых поставках и претензиях, о транзите, ценах и поставках. Это что, стабильный путь обеспечения газом Европы? Нет!" сказал .

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