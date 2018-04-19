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В Тернополе мужчина, трижды перекрестившись, украл деньги из церкви
19.04.2018 01:37
В Тернополе 11 апреля неизвестный ограбил храм Святого Пантелеймона Украинской греко-католической церкви.   | случай произошел 11 апреля Скриншот: Marquis de Sant Ferran / YouTube Инцидент произошел 11 апреля.Неизвестного мужчину зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в церкви. Запись обнародована на YouTube-канале Marquis de Sant Ferran.На кадрах видно, что мужчина зашел в церковь, перекрестился, и, убедившись, что в помещении никого нет, украл деньги. После этого преступник покинул церковь.ВИДЕОВидео: Marquis de Sant Ferran / YouTube

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