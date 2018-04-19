В Тернополе 11 апреля неизвестный ограбил храм Святого Пантелеймона
Украинской греко-католической церкви. | случай произошел 11
апреля Скриншот: Marquis de Sant Ferran / YouTube Инцидент
произошел 11 апреля.Неизвестного мужчину зафиксировала камера
видеонаблюдения, установленная в церкви. Запись обнародована на
YouTube-канале Marquis de Sant Ferran.На кадрах видно, что
мужчина зашел в церковь, перекрестился, и, убедившись, что в
помещении никого нет, украл деньги. После этого преступник покинул
церковь.ВИДЕОВидео: Marquis de Sant Ferran / YouTube
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