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Обмен пленных состоится в КПВВ "майорских" в районе Горловки Донецкой области
27.12.2017 12:03
Обмен пленных состоится в КПВВ "майорских" в районе Горловки Донецкой области
Луганские боевики уже вывезли пленных для обмена
Обмен пленных 27 декабря состоится в районе Горловки в Донецкой области.
Обмен пленных состоится в КПВВ "майорских" в районе Горловки Донецкой области Фото: з відкритих джерел

Из Луганска уже отправили 16 пленных, - сообщает Общественное.

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", - сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева, информируют сепаратистские СМИ.

По словам Кобцеву, все они " подтвердили готовность к обмену" .

Она поблагодарила президенту России Владимиру Путину и Русской православной церкви Московского патриархата за усилия для решения вопроса обмена пленными.

Мы надеемся, что в дальнейшем мы не будем останавливаться. Это первый этап обмена, так как передаются не все удерживаемые лица, как с одной стороны, так и с другой, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении ", - добавила Кобцева.

При этом ресурс сепаратистов отметил, что один из украинских пленных готов дальше служить в Вооруженных силах Украины.

"Я посмотрю, как будет со здоровьем. Наверное, вернусь, продолжу службу по контракту. Мы в принципе были на боевом посту, мы не убийцы какие-то", - сказал разведчик-пулеметчик 92 механизированной бригады ВСУ Владислав Лактионов, который подпадает под обмен.

Ранее, 26 декабря, президент встретился с родственниками заложников . Он выразил надежду, что обмен состоится и заявил о материальной помощи для освобожденных из плена.

Накануне атаман боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что  обмен пленными состоится 27 декабря.

В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР"  подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми  к новогодним и рождественским праздникам.

Отметим,  обмен пленными в Донбассе  планируется провести в два этапа. На первом этапе Украина планирует передать боевикам 306 задержанных или осужденных людей в обмен на 74 заложников на оккупированном Донбассе.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин  Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить достойные условия обмена заложниками.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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