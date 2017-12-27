|Обмен пленных состоится в КПВВ "майорских" в районе Горловки Донецкой области
|27.12.2017 12:03
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Луганские боевики уже вывезли пленных для обменаОбмен пленных 27 декабря состоится в районе Горловки в Донецкой области.
Фото: з відкритих джерел
Из Луганска уже отправили 16 пленных, - сообщает Общественное.
"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", - сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева, информируют сепаратистские СМИ.
По словам Кобцеву, все они " подтвердили готовность к обмену" .
Она поблагодарила президенту России Владимиру Путину и Русской православной церкви Московского патриархата за усилия для решения вопроса обмена пленными.
" Мы надеемся, что в дальнейшем мы не будем останавливаться. Это первый этап обмена, так как передаются не все удерживаемые лица, как с одной стороны, так и с другой, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении ", - добавила Кобцева.
При этом ресурс сепаратистов отметил, что один из украинских пленных готов дальше служить в Вооруженных силах Украины.
"Я посмотрю, как будет со здоровьем. Наверное, вернусь, продолжу службу по контракту. Мы в принципе были на боевом посту, мы не убийцы какие-то", - сказал разведчик-пулеметчик 92 механизированной бригады ВСУ Владислав Лактионов, который подпадает под обмен.
Ранее, 26 декабря, президент встретился с родственниками заложников . Он выразил надежду, что обмен состоится и заявил о материальной помощи для освобожденных из плена.
Накануне атаман боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.
В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР" подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми к новогодним и рождественским праздникам.
Отметим, обмен пленными в Донбассе планируется провести в два этапа. На первом этапе Украина планирует передать боевикам 306 задержанных или осужденных людей в обмен на 74 заложников на оккупированном Донбассе.
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить достойные условия обмена заложниками.