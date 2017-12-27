Луганские боевики уже вывезли пленных для обмена

Из Луганска уже отправили 16 пленных, - сообщает Общественное.

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", - сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева, информируют сепаратистские СМИ.

По словам Кобцеву, все они " подтвердили готовность к обмену" .

Она поблагодарила президенту России Владимиру Путину и Русской православной церкви Московского патриархата за усилия для решения вопроса обмена пленными.

" Мы надеемся, что в дальнейшем мы не будем останавливаться. Это первый этап обмена, так как передаются не все удерживаемые лица, как с одной стороны, так и с другой, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении ", - добавила Кобцева.

При этом ресурс сепаратистов отметил, что один из украинских пленных готов дальше служить в Вооруженных силах Украины.

"Я посмотрю, как будет со здоровьем. Наверное, вернусь, продолжу службу по контракту. Мы в принципе были на боевом посту, мы не убийцы какие-то", - сказал разведчик-пулеметчик 92 механизированной бригады ВСУ Владислав Лактионов, который подпадает под обмен.

Ранее, 26 декабря, президент встретился с родственниками заложников . Он выразил надежду, что обмен состоится и заявил о материальной помощи для освобожденных из плена.

Накануне атаман боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР" подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми к новогодним и рождественским праздникам.