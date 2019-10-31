Президент Чехии Милош Земан принял делегацию из Крыма и заявил, что полуостров является частью России.

Президент Чехии Милош Земан на церемонии по случаю 101-й годовщины со Дня образования Чехословакии принял делегацию из Крыма и заявил, что полуостров является частью России.

Об этом сообщает чешское издание Denik N.

Согласно сообщению, крымскотатарская общественная организация «Къырым Бирлиги», выражающая безоговорочную лояльность России и ее президенту Владимиру Путину, приняла участие в торжественном приеме, который прошел в Пражском Граде в понедельник, 28 октября.

Эта организация, как отмечает издание, играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа. В то же время она не признана в ЕС.

«ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставниками крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине», – рассказал прежний пресс-аташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Организация немедленно использовала свое участие в торжественном приеме у президента Чехии.

«Президент Чехии Милош Земан – европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика-дружественное нашей стране государство. «Къырым бирлиги» очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики», – говорится в сообщении организации в Facebook.

На уточняющих вопрос журналистов о том, говорил ли Земан на приеме о Крыме как о части России заместитель председателя Къырым Бирлиги Рустем Ниметуллаев, заявил: «Я не знаю, но президент Земан – государственный деятель мирового значения. Он имеет право говорить то, что хочет».

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представители именно этой организации пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. «Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад», – сказал Овчачек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира