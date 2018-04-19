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Украина нанимала бывшего адвоката семьи Литвиненко для формирования позиции в ЕСПЧ по делу против РФ
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19.04.2018 01:53
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Бывший адвокат семьи убитого российского разведчика Александра
Литвиненко Бен Эммерсон вместе с помощником получил €140 тыс. за
работу на Украину в Европейском суде по правам человека, рассказал
заместитель министра юстиции Иван Лищина. Украина подала пять
межгосударственных исков к России в ЕСПЧ Фото: ECHR Press / Twitter
"В 2017 году мы взяли в команду английского барристера (адвокат
наивысшего ранга в Великобритании. – ) Бена Эммерсона,
королевского адвоката. Он специалист именно в вопросах нарушения
прав человека в ходе вооруженных конфликтов", – сказал он.За
услуги юриста и его помощника Украина заплатила €140 тыс. (около
4,5 млн грн).Лищина отметил, что Эммерсон сейчас представляет в
ЕСПЧ Грузию в деле против России. Кроме того, он был судьей
международных уголовных трибуналов по Руанде и Югославии, защищал
Хорватию в деле против Сербии в Международном суде ООН и Кипр в
деле против Турции в ЕСПЧ."У него такая специализация – он
представляет государства, подвергшееся агрессии в судах против
агрессоров. Он, наверное, самый крупный специалист в этой области в
мире, и мы рады, что он к нам присоединился", – отметил
уполномоченный по ЕСПЧ.Лищина подчеркнул, что английский адвокат
помог Минюсту в формировании стра
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