Бывший адвокат семьи убитого российского разведчика Александра Литвиненко Бен Эммерсон вместе с помощником получил €140 тыс. за работу на Украину в Европейском суде по правам человека, рассказал заместитель министра юстиции Иван Лищина. Украина подала пять межгосударственных исков к России в ЕСПЧ Фото: ECHR Press / Twitter "В 2017 году мы взяли в команду английского барристера (адвокат наивысшего ранга в Великобритании. – ) Бена Эммерсона, королевского адвоката. Он специалист именно в вопросах нарушения прав человека в ходе вооруженных конфликтов", – сказал он.За услуги юриста и его помощника Украина заплатила €140 тыс. (около 4,5 млн грн).Лищина отметил, что Эммерсон сейчас представляет в ЕСПЧ Грузию в деле против России. Кроме того, он был судьей международных уголовных трибуналов по Руанде и Югославии, защищал Хорватию в деле против Сербии в Международном суде ООН и Кипр в деле против Турции в ЕСПЧ."У него такая специализация – он представляет государства, подвергшееся агрессии в судах против агрессоров. Он, наверное, самый крупный специалист в этой области в мире, и мы рады, что он к нам присоединился", – отметил уполномоченный по ЕСПЧ.Лищина подчеркнул, что английский адвокат помог Минюсту в формировании стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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