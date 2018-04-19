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Онищенко заявил, что компания Злочевского поставляет бесплатный газ бизнес-партнерам Порошенко
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19.04.2018 02:01
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Экс-министр экологии Украины Николай Злочевский платил команде
президента Петра Порошенко за закрытие уголовных дел в его
отношении, утверждает быстрый народный депутат Александр Онищенко.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Онищенко:
Президент в "договорняке" с представителем бывшей власти Фото:
Aleksandr Onyshenko / Facebook Он обнародовал пленки своих
переговоров с человеком, чей голос похож на голос украинского
президента. В разговоре Онищенко рассказывает, что Злочевский
выкупил газовую компанию покойного польского бизнесмена Яна
Кульчика и еще одну компанию по гидроразрывам. "Он готов
заключать все контракты с "Нафтогазом", с другими госкомпаниями и
готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50. Вы в курсе, что у
нас есть компании, у которых заключены договора о совместной
деятельности с Shell и ExxonMobil, эти компании выходят как
инвесторы, но ценность этих компаний – что под них сделан
специальный законопроект, который освобождает эти компании от
рентных платежей как инвесторов. То есть рентные платежи, но они
очень маленькие – до 2%. Коля [Злочевский] готов зайти
инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию,
которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все
газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и
экономия рентных платежей, и всю экономику будем делить
50/50", – говорит Онищенко якобы президенту.В разговоре он
подчеркнул, что Злочевский уже поставил компаниям команды Порошенко
газа на сумму более чем $10 млн."Коля готов свернуть этот долг,
включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для
вас", – добавил Онищенко.В ответ человек с голосом, похожим на
голос Порошенко, говорит, что подумает как можно решить вопрос с
открытыми против Злочевского уголовными делами."Президент в
"договорняке" с представителем бывшей власти, с заместителем
секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины до 26
февраля 2014 года, против которого заведены уголовные дела", –
пишет Онищенко в своей книге.Злочевский возглавлял Министерство
экологии и природных ресурсов Украины (ранее – Министерство
охраны окружающей природной среды) с июля 2010 года по апрель 2012
года. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении
служебным положением и завладении бюджетными средствами.В конце
2014 года выехал из Украины после того, как получил статус
подозреваемого.10 октября 2016 года Министерство внутренних
дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.Вчера СМИ
сообщили, что Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но
потом снова уехал за границу.
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