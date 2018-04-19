Экс-министр экологии Украины Николай Злочевский платил команде президента Петра Порошенко за закрытие уголовных дел в его отношении, утверждает быстрый народный депутат Александр Онищенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Онищенко: Президент в "договорняке" с представителем бывшей власти Фото: Aleksandr Onyshenko / Facebook Он обнародовал пленки своих переговоров с человеком, чей голос похож на голос украинского президента. В разговоре Онищенко рассказывает, что Злочевский выкупил газовую компанию покойного польского бизнесмена Яна Кульчика и еще одну компанию по гидроразрывам. "Он готов заключать все контракты с "Нафтогазом", с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50. Вы в курсе, что у нас есть компании, у которых заключены договора о совместной деятельности с Shell и ExxonMobil, эти компании выходят как инвесторы, но ценность этих компаний – что под них сделан специальный законопроект, который освобождает эти компании от рентных платежей как инвесторов. То есть рентные платежи, но они очень маленькие – до 2%. Коля [Злочевский] готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей, и всю экономику будем делить 50/50", – говорит Онищенко якобы президенту.В разговоре он подчеркнул, что Злочевский уже поставил компаниям команды Порошенко газа на сумму более чем $10 млн."Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас", – добавил Онищенко.В ответ человек с голосом, похожим на голос Порошенко, говорит, что подумает как можно решить вопрос с открытыми против Злочевского уголовными делами."Президент в "договорняке" с представителем бывшей власти, с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины до 26 февраля 2014 года, против которого заведены уголовные дела", – пишет Онищенко в своей книге.Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины (ранее – Министерство охраны окружающей природной среды) с июля 2010 года по апрель 2012 года. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами.В конце 2014 года выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.Вчера СМИ сообщили, что Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но потом снова уехал за границу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки онищенко злочевский что года компанию Теги: политика