Украинский полузащитник принял участие в ответном поединке 1/2 финала Кубка Греции по футболу, сообщает со ссылкой на ФФУ.

Наш соотечественник появился на поле с первых минут второго поединка 1/2 финала Кубка Греции, в котором его “ПАОК” встречался с “Паниониос”.

Шахов сыграл до финального свистка, а “ПАОК” победил — 3:1, дожав соперника только после изъятия в его составе. Первая игра также закончилась победой команды Шахова с аналогичным счетом.

Отметим, что в другой полуфинальной паре завтра сыграют “АЭК” нашего Дмитрия Чигринского из “Ларисой”.

Добавим, что в этом сезоне Шахов провел в составе “ПАОК” 28 матчей, забил восемь мячей (пять — в Кубке) и отдал две результативные передачи.

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