|В Кривом Роге разыскивают родственников погибшего в ДТП
|19.04.2018 02:07
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В Кривом Роге разыскивают родственников 34-летнего Александра Владимировича Маханова, погибшего в жуткой на проспекте Металлургов.
Известно, что мужчина работал машинистом вагоноопрокидывателя агломерационного цеха № 3 в ПАО "", проживал в Покровском районе с матерью и братом,передает со ссылкой на .
Просят откликнуться всех, кто знал Александра Маханова или кого-то из его родных и близких. Звонить можно по телефону горячей линии для родственников пострадавших и погибших в работников ПАО "" 067828 06 72.
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