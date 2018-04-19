В Кривом Роге разыскивают родственников 34-летнего Александра Владимировича Маханова, погибшего в жуткой на проспекте Металлургов.

Известно, что мужчина работал машинистом вагоноопрокидывателя агломерационного цеха № 3 в ПАО "", проживал в Покровском районе с матерью и братом,передает со ссылкой на .

Просят откликнуться всех, кто знал Александра Маханова или кого-то из его родных и близких. Звонить можно по телефону горячей линии для родственников пострадавших и погибших в работников ПАО "" 067828 06 72.

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