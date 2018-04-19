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Жданов заявил, что министерство отменило госфинансирование участия украинцев в соревнованиях в России
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19.04.2018 02:09
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Моральную ответственность за самовольное участие в соревнованиях на
территории России будут нести федерации спорта и персонально те
атлеты и тренеры, которые отправятся в страну-агрессор, отметил
министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Жданов: Сути решения это не
меняет Фото: Ігор Жданов / Facebook "Учитывая автономию спорта и
Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки
спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы
юридически уточнили этот момент в приказе и запретили
государственное финансирование участия сборных команд Украины в
соревнованиях на территории страны агрессора", – написал
он.Министр подчеркнул, что "сути решения это не меняет"."Никакие
средства украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие
поездки. Никакие выплаты государственных премиальных за участие в
таких соревнованиях начислено не будет", – заявил он.По словам
Жданова, моральную ответственность за самовольное участие в этих
соревнованиях несут федерации спорта, и персонально те атлеты и
тренеры, которые рискнут поехать в страну агрессора."Они об этом
предупреждены", – отметил министр.
https://www.facebook.com/zhdanovihor/videos/1610971125687749/
О том, что 11 апреля министерство отменило запрет для украинских
спортсменов принимать участие в соревнованиях на территории России,
сообщили в пресс-службе Ассоциации спортивной борьбы Украины.Указ о
запрете участия национальным сборным Украины в спортивных
соревнованиях на территории России, подписанный 14 марта,
признан утратившим силу.
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