Моральную ответственность за самовольное участие в соревнованиях на территории России будут нести федерации спорта и персонально те атлеты и тренеры, которые отправятся в страну-агрессор, отметил министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Жданов: Сути решения это не меняет Фото: Ігор Жданов / Facebook "Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории страны агрессора", – написал он.Министр подчеркнул, что "сути решения это не меняет"."Никакие средства украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие поездки. Никакие выплаты государственных премиальных за участие в таких соревнованиях начислено не будет", – заявил он.По словам Жданова, моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях несут федерации спорта, и персонально те атлеты и тренеры, которые рискнут поехать в страну агрессора."Они об этом предупреждены", – отметил министр. https://www.facebook.com/zhdanovihor/videos/1610971125687749/ О том, что 11 апреля министерство отменило запрет для украинских спортсменов принимать участие в соревнованиях на территории России, сообщили в пресс-службе Ассоциации спортивной борьбы Украины.Указ о запрете участия национальным сборным Украины в спортивных соревнованиях на территории России, подписанный 14 марта, признан утратившим силу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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