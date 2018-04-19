|Украина смягчила бойкот соревнований в России
|19.04.2018 02:23
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Министерство молодежи и спорта Украины решило перегляниты свое предыдущее решение и пошла на уступки стране-агрессору.
Министерство издало новый приказ от 11 апреля, регламентирующий участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России.
Предыдущий приказ от 14 марта, в котором министерство запрещало членам национальных сборных выступать в России, потерял свою силу,передает со ссылкой на .
В новом документе говорится лишь о запрете финансирования сборов и участия сборников, а федерациям рекомендовано воздержаться от участия в соревнованиях в России.
О наличии указа сообщила Ассоциация спортивной борьбы, спортсмены которой планирует выступить на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске.
Вашему вниманию фото документа:
О массовом бойкоте всех соревнований на территории сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов: "Настоящее требует от нас решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что украинские спортсмены не будут принимать участие в каких соревнованиях, проходящих на территории ".