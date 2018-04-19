Для 78% опрошенных украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Лишь каждый пятый трудоустроился без проблем.

В то же время, чтобы получить работу, на собеседовании стоит показывать не только карьерные достижения, но и личные качества. То, как потенциальный работник проводит свободное время, может выделить его между других претендентов на должность, передает со ссылкой на .

Расскажите о хобби, которые связанны с будущей работой

Копирайтер, который развивает свой блог или восхищен модой продавец-консультант - привлекательные кандидаты для будущих работодателей. Интересы, связанные с профессией, подтверждают то, что карьерный путь выбран сознательно.

Вспомните о командных видах спорта

Баскетбол, волейбол, футбол - это игры, требующие сотрудничества с другими игроками. Показывают, как человек может работать в команде. Кроме того, если вы капитан команды, то имеете необходимые для руководящей должности лидерские качества.

Расскажите о хобби, которые тренируют выносливость

Человек, который по несколько месяцев готовится к марафону или триатлону - упрямый, обладает достаточной дисциплиной и настроен на результат. Кандидаты с подобными качествами всегда интересны для работодателей. Особенно, когда речь идет о вакансии в продажах или развитие бизнеса.

Не забудьте о творчестве

Рисование, фотография, флористика, кулинария - хобби людей с творческим складом ума, нестандартным мышлением. О таком хобби стоит вспомнить, если устраиваетесь на работу связанную с рекламой, дизайном, миром моды, PR.

Расскажите о занятиях йогой

Это хобби свидетельствует о Вашей терпеливости, размеренности и способности сохранять спокойствие в любой стрессовой ситуации.

Вспомните о любви к путешествиям

Это свидетельствует не только о готовности к командировкам. Путешественник, прежде только, всегда открыт для только нового. Это активная и всесторонне развитая личность.

Психологи установили, что в среднем по миру $ 95 тыс. в год позволят человеку быть довольной жизнью. Это около 2,5 млн грн в год или 210 тыс. в месяц. Ученые считают, что для эмоционального равновесия довольно $ 60 тыс. в год. В то же время средняя месячная зарплата в Украине составляет 8777 грн. Это в 15 раз меньше уровня "эмоционального комфорта" или почти в 24 раза ниже "уровня счастья".

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