На 29-м километре дороги Киев-Одесса в Васильковском районе Киевской области произошла смертельная авария. В результате лобового столкновения автомобилей Fabia и "ГАЗ 3110" погиб 54-летний мужчина. Полицейские установили, что 36-летняя водительница иномарки выехала на встречную полосу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"На участке сужения дороги женщина выехала на встречную полосу, где допустил столкновение с другим автомобилем. От полученных повреждений пассажир "ГАЗА" погиб на месте, водителей и другого пассажира с повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу", - сообщили правоохранители.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полиция открыла уголовное производство. Женщина-водитель после проведения медицинского обследования задержана и находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит 8 лет тюрьмы,передает со ссылкой на .

Досудебное расследование продолжается.

Число жертв в результате в Кривом Роге увеличилось. Около десяти часов утра в больнице умер пострадавший - 47-летний Виталий Мищенко.

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