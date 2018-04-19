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Штраф Коболеву в 8,3 млрд грн выписан за нарушение таможенных правил
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19.04.2018 02:57
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Таможенными документами, из-за отсутствия которых оштрафовали главу
НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, являются счета-фактуры и
акты приемки передачи природного газа между "Нафтогазом" и
российским "Газпромом". Коболев обжаловал штраф в суде Фото: ЕРА
"На протяжении 2017 года таможенный брокер "Нафтогаза" ООО "Групп
СВ" часто подавал таможенные декларации, заранее зная о получении
отказа в таможенном оформлении в связи с неподачей полного пакета
документов. Для установления причин подачи неполного пакета
документов, проведен опрос директора "Групп СВ" Марии Савиной. Она
сообщила, что часто обращалась к должностным лицам "Нафтогаза" за
получением недостающих документов, но они не были ей предоставлены
в связи с их не подписанием", – говорится в
документе."Экономическая правда" пишет, что для оформления
таможенной декларации не хватало не существующих из-за разных
позиций сторон счетов-фактур и актов приемки передачи природного
газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".Украинская компания не
подписывает акты с начала российской агрессии в Украине, объясняя
это тем, что "Газпром" учитывает несанкционированные поставки газа
на оккупированную территорию Донбасса. А российская компания
отказывается предоставлять такие акты без учета поставок газа в
зону АТО.1 марта глава НАК "Нафтогаз України" Коболев сообщил,
что ГФС оштрафовала его на 8,3 млрд грн, назвав такие
действия ведомства "поздравлением с победой в Стокгольме".В ответ
и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан заявил, что решение ГФС
будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского
арбитража, который 28 февраля обязал "Газпром" компенсировать
"Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа
для транзита. По результатам двух арбитражных производств в
Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу
"Нафтогазу".16 марта начальник энергетической таможни
Государственной фискальной службы Украины Игорь Пиковский пояснил,
что Коболева оштрафовали за то, что объемы природного газа,
ввезенные на таможенную территорию Украины в течение октября и
ноября 2015 года, до сих пор не оформлены по таможенным правилам.23
марта стало известно, что Коболев обжаловал штраф в суде.
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