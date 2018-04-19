Таможенными документами, из-за отсутствия которых оштрафовали главу НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, являются счета-фактуры и акты приемки передачи природного газа между "Нафтогазом" и российским "Газпромом". Коболев обжаловал штраф в суде Фото: ЕРА "На протяжении 2017 года таможенный брокер "Нафтогаза" ООО "Групп СВ" часто подавал таможенные декларации, заранее зная о получении отказа в таможенном оформлении в связи с неподачей полного пакета документов. Для установления причин подачи неполного пакета документов, проведен опрос директора "Групп СВ" Марии Савиной. Она сообщила, что часто обращалась к должностным лицам "Нафтогаза" за получением недостающих документов, но они не были ей предоставлены в связи с их не подписанием", – говорится в документе."Экономическая правда" пишет, что для оформления таможенной декларации не хватало не существующих из-за разных позиций сторон счетов-фактур и актов приемки передачи природного газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".Украинская компания не подписывает акты с начала российской агрессии в Украине, объясняя это тем, что "Газпром" учитывает несанкционированные поставки газа на оккупированную территорию Донбасса. А российская компания отказывается предоставлять такие акты без учета поставок газа в зону АТО.1 марта глава НАК "Нафтогаз України" Коболев сообщил, что ГФС оштрафовала его на 8,3 млрд грн, назвав такие действия ведомства "поздравлением с победой в Стокгольме".В ответ и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан заявил, что решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".16 марта начальник энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины Игорь Пиковский пояснил, что Коболева оштрафовали за то, что объемы природного газа, ввезенные на таможенную территорию Украины в течение октября и ноября 2015 года, до сих пор не оформлены по таможенным правилам.23 марта стало известно, что Коболев обжаловал штраф в суде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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