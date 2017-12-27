|В Киеве похитили российского специалиста по блокчейну
|27.12.2017 12:04
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Лернера похитили неподалеку от его места работы – офисного центра на улице Степана Бандеры.
В Киеве 26 декабря пропал 40-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Польше – специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер, информирует news.eizvestia.com.
Об этом пишет «Страна», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, Лернер перестал выходить на связь днем. С заявлением о похищении мужчины в Оболонское райуправление полиции его знакомые обратились поздно вечером.
Предварительная квалификация данного происшествия силовиками – похищение человека (ч.2 ст.146 УК Украины).
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Со слов заявительницы по делу, Лернера похитили неподалеку от его места работы – офисного центра на улице Степана Бандеры. Программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении.
В настоящее время проводится ряд следственных действия, отрабатываются все возможные версии случившегося.
Согласно информации, которая размещена на страницах Павла Лернера в соцсетях, мужчина является уроженцем Курска, и занимался программированием.
В октябре 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию. По информации знающих Лернера людей, в Украине этот специалист по IT вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.