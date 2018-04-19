|
Польская компания Wtorplast планирует подать в суд на "Новое время" из-за материала о коррупции в украинской сфере обороны
|
19.04.2018 03:05
|
Польская компания Wtorplast считает, что журнал "Новое время" нанес
ей репутационный убыток, опубликовав статью о якобы существующей
коррупционной схеме в оборонной сфере, в которой фигурируют нардеп
от "Народного фронта", глава комитета Верховной Рады по вопросам
нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский и заместитель секретаря
Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский.
Журналисты заподозрили предприятие в продаже Украине списанных
советских БМП. Профильный комитет парламента обсудил публикацию и
заслушал представителей Минобороны Фото: komnbo.rada.gov.ua Глава
комитета, парламентарий от "Народного фронта" Сергей Пашинский,
который фигурирует в расследовании, заявил, что в публикации "нет
ни слова правды". Он попросил народных депутатов подготовить
законопроект об уголовной ответственности журналистов за публикацию
ложной информации.Заместитель министра обороны Игорь Павловский
заверил, что Украина закупала БМП в Польше по самой низкой из
возможных цен.Первый заместитель главы "Укроборонпрома" Сергей
Омельченко объяснил, почему польская сторона поставила Украине эти
машины в разобранном состоянии."Это полностью отвечает европейским
стандартам контроля безопасности импорта военной техники...
Подобные публикации существенно осложняют наши переговоры с
международными партнерами. Не исключаю, что из-за политической
составляющей и этот договор может быть сорван", – сказал
он.Адвокат Алексей Шевчук, уполномоченный представлять позицию
польской компании Wtorplast, отметил, что предприятие планирует
подать в суд на издание и автора материала, потребовав компенсацию
в €1 млн (около 32 млн грн)."Это крайне резонансная ситуация,
поскольку это первый случай, когда украинское издание нанесло
убыток международной компании", – процитировало его агентство
"Интерфакс-Украина".5 апреля "Новое время" опубликовало
статью под названием "Служили два товарища", в которой была
описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом
(ЖБЗ) в Польше у компании Wtorplast списанных с
вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска.
Отмечалось, что польская компания покупала их у чешской Excalibur
Army по €20–25 тыс. за единицу, после чего разбирала БМП, отделяя
башни от шасси. Затем ЖБС, который входит в госконцерн
"Укроборонпром", ввозил части БМП в Украину по отдельности,
написало издание. По его информации, каждая башня оценивалась в $66
тыс., а каждое шасси – в $99 тыс. Ранее разобранные части на
заводе снова соединяли. Стоимость этих работ составляла еще $40
тыс. за единицу.В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась
украинскому оборонному бюджету в $205 тыс., говорится в материале.
Отмечается, что в 2017 году Минобороны Украины купило 200 таких
боевых машин, заплатив за них $41 млн. Источники "Нового
времени" сообщили, что конечным бенефициаром этой схемы является
Пашинский.В расследовании говорится также о контракте
на поставку 100 медицинских автомобилей по $32 тыс.
за каждый, который Минобороны заключило в 2017 году с
корпорацией "Богдан". Отмечается, что корпорацию контролирует
заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Украины, давний деловой партнер президента Петра Порошенко Олег
Гладковский. В материале подчеркивается, что из 50
поставленных в зону АТО машин половина сломалась менее
чем за год эксплуатации. При этом Минобороны планирует
купить еще сотню таких автомобилей.Сам Гладковский сказал в
комментарии журналу, что о закупке Министерством обороны машин
корпорации "Богдан" узнал из прессы. Он утверждает, что поломались
только три автомобиля. По словам Гладковского, это произошло из-за
некачественного топлива.Пашинский в блоге на сайте
интернет-издания "Цензор.НЕТ" потребовал от журнала
опубликовать опровержение и извиниться. Он сообщил, что намерен
подать на издание в суд вместе с "Укроборонпромом".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира