Польская компания Wtorplast считает, что журнал "Новое время" нанес ей репутационный убыток, опубликовав статью о якобы существующей коррупционной схеме в оборонной сфере, в которой фигурируют нардеп от "Народного фронта", глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский. Журналисты заподозрили предприятие в продаже Украине списанных советских БМП. Профильный комитет парламента обсудил публикацию и заслушал представителей Минобороны Фото: komnbo.rada.gov.ua Глава комитета, парламентарий от "Народного фронта" Сергей Пашинский, который фигурирует в расследовании, заявил, что в публикации "нет ни слова правды". Он попросил народных депутатов подготовить законопроект об уголовной ответственности журналистов за публикацию ложной информации.Заместитель министра обороны Игорь Павловский заверил, что Украина закупала БМП в Польше по самой низкой из возможных цен.Первый заместитель главы "Укроборонпрома" Сергей Омельченко объяснил, почему польская сторона поставила Украине эти машины в разобранном состоянии."Это полностью отвечает европейским стандартам контроля безопасности импорта военной техники... Подобные публикации существенно осложняют наши переговоры с международными партнерами. Не исключаю, что из-за политической составляющей и этот договор может быть сорван", – сказал он.Адвокат Алексей Шевчук, уполномоченный представлять позицию польской компании Wtorplast, отметил, что предприятие планирует подать в суд на издание и автора материала, потребовав компенсацию в €1 млн (около 32 млн грн)."Это крайне резонансная ситуация, поскольку это первый случай, когда украинское издание нанесло убыток международной компании", – процитировало его агентство "Интерфакс-Украина".5 апреля "Новое время" опубликовало статью под названием "Служили два товарища", в которой была описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) в Польше у компании Wtorplast списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска. Отмечалось, что польская компания покупала их у чешской Excalibur Army по €20–25 тыс. за единицу, после чего разбирала БМП, отделяя башни от шасси. Затем ЖБС, который входит в госконцерн "Укроборонпром", ввозил части БМП в Украину по отдельности, написало издание. По его информации, каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси – в $99 тыс. Ранее разобранные части на заводе снова соединяли. Стоимость этих работ составляла еще $40 тыс. за единицу.В итоге БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс., говорится в материале. Отмечается, что в 2017 году Минобороны Украины купило 200 таких боевых машин, заплатив за них $41 млн. Источники "Нового времени" сообщили, что конечным бенефициаром этой схемы является Пашинский.В расследовании говорится также о контракте на поставку 100 медицинских автомобилей по $32 тыс. за каждый, который Минобороны заключило в 2017 году с корпорацией "Богдан". Отмечается, что корпорацию контролирует заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, давний деловой партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковский. В материале подчеркивается, что из 50 поставленных в зону АТО машин половина сломалась менее чем за год эксплуатации. При этом Минобороны планирует купить еще сотню таких автомобилей.Сам Гладковский сказал в комментарии журналу, что о закупке Министерством обороны машин корпорации "Богдан" узнал из прессы. Он утверждает, что поломались только три автомобиля. По словам Гладковского, это произошло из-за некачественного топлива.Пашинский в блоге на сайте интернет-издания "Цензор.НЕТ" потребовал от журнала опубликовать опровержение и извиниться. Он сообщил, что намерен подать на издание в суд вместе с "Укроборонпромом". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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