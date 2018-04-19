18 апреля у выхода из Южного вокзала ходит несколько стай цыган. Женщина и двое детей несут пластиковые стаканчики с мивиной. От объектива фотокамеры прячутся, старшие ромы показывают средний палец, передает со ссылкой на .

В соцсетях люди жалуются на вонь и кучи мусора внутри помещения.

"Это просто народ, который не умеет за собой убирать. Мне приходится больше работать, но ничего не поделаешь. Цыгане приехали откуда-то из западной Украины, из Мукачево", - рассказала уборщица Ольга.

У входа на Центральный вокзал ходит 5-6 чумазых цыган. Просят милостыню. Со взрослыми дети дошкольного возраста. Женщина в розовой махровой кофте укачивает младенца. Неподалеку дежурит четыре патрульных. В полиции говорят, что за время пребывания ромов на вокзале никаких жалоб к ним не поступало.

Ромы ежегодно приезжают в столицу на Пасхальные праздники, отмечают работники вокзала.

"К ромам здесь относятся так же, как к другим пассажирам. У них есть билеты. Просто оставляют больше мусора. Но мы не можем не пускать их на вокзал только следовательно. Уборщики должны за ними убирать, ведь это их работа. Если возникают какие-то чрезвычайные случаи или кто-то нарушает поведение - вызываем полицию, но там не спешат реагировать, к сожалению. На вокзале дежурят специальные отряды, но мы нуждаемся в помощи, их не всегда хватает, - пояснил сотрудник департамента информационной политики Укрзализныци Александр Черкасов.

Охрана не имеет права удерживать или просить документы в ромов, если они не совершили ничего противоправного, добавил он.

"Эти цыгане ведут они себя более-менее прилично, порядок не нарушают. Единственное что отпугивает - спят на полу, прямо на своих сумках. В этом году их гораздо меньше, чем прошлого. Уборщики вокзала работают больше, чем обычно", - сказала дежурная по станции Екатерина Оберемок.

У 15:00 ромы начинают сходиться в коридор на втором этаже вокзала. Старшие женщины ходят с наплечными узлами. Более 30 человек с громоздкими сумками ждут поезд. Он должен приехать в 16:00. Около 10 человек спит прямо на бетонном полу коридора, некоторые подстилают матрасы или туристические коврики. Покрываются одеялами или куртками, которые закрывают тело лишь наполовину. Пассажиры переступают через ноги мужчины в темно-сером спортивном костюме. Он спит в зале ожидания. Две ромки пакуют одежду в розовую и салатовую простынь. Возле них - 5-литровое ведро с писанками и крашанками. Некоторые яйца потрескались. Двое женщин в длинных юбках громко ссорятся, размахивают руками.

Пассажиры, ожидающие поезд в зале ожидания не обращают на ромов внимания, а те, что проходят мимо - возмущаются.

"Рвотой пахнет", - пожаловался мужчина в бежевой куртке.

Пассажиры жаловались на нашествие цыган на центральном вокзале столицы. В коридорах царил беспорядок и антисанитария. Пользователи соцсетей писали, что ромы без жетонов и карт пробегали через турникеты на станции метро "Вокзальная".

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