После неудачных испытаний в декабре 2017 года модернизированной
газотурбинной установки 110М восстановить агрегат до марта не
удалось, сообщают источники Reuters. Испытания проходили на заводе
"Сатурн" Фото: npo-saturn.ru (архив) Во время испытаний на заводе
"Сатурн", входящем в государственную корпорацию "Ростех", "турбина
развалилась", отметил один из источников. Попытки восстановить
агрегат до марта 2018 года были неудачными.Речь идет о
модернизированной газотурбинной установке 110М, которую власти РФ
включили в программу импортозамещения после внедрения международных
санкций против России.Reuters отмечает, что в РФ не налажено
серийное производство газовых турбин средней и большой мощности.
Используют турбины немецкой компании Siemens.После внедрения
антироссийских санкций за российскую агрессию против Украины
вспыхнул скандал с турбинами Siemens.21 июля 2017 года
немецкая компания опубликовала заявление о приостановке
сотрудничества с российскими государственными компаниями после
скандала с поставкой четырех турбин в оккупированный Крым.
Санкции Евросоюза запрещают европейским
компаниям продавать технологии и материалы для энергетического
сектора полуострова. Siemens заявила, что не поставляла
турбины в Крым, и подала в суд иски по этому делу. В
декабре Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате
турбин из Крыма. Электростанции с турбинами Siemens на
полуострове начнут работу в 2018 году, сообщал глава "Ростеха"
Сергей Чемезов.В связи с поставками турбин Siemens в
Крым Евросоюз ввел санкции против трех россиян и трех
российских компаний. В санкционный список ЕС попал
замминистра энергетики России Андрей Черезов.
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