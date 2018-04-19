Спецслужбы РФ могли умышленно спровоцировать рост популярности мессенджера Telegram, чтобы в будущем "закрыть российский интернет", допустил прежний вице-премьер РФ Альфред Кох. Кох: ФСБ хочет уверить публику, что Telegram неприступен Фото: Альфред Кох / Facebook "Вам не кажется, что под общий смех публики Роскомнадзор (вернее – ФСБ) в тандеме с Дуровым (создатель и хозяин Telegram Павел Дуров. – ) закрывают российский интернет?", – обратился он к своим подписчикам.Коха заверил, что "Telegram, конечно, победит, но все остальное к тому времени будет уже надежно заблокировано"."И все ломануться к Дурову. В полной уверенности, что вот теперь-то они в полной безопасности. Это имено то, что ФСБ и хочет: уверить публику, что Telegram неприступен. Хотя судя по тому, что пишет, например, WhatsApp – там такая же система шифрования, что и в Telegram. Почему вокруг WhatsApp нет такого ажиотажа? А потому, что он американский. Что ФСБ, конечно же, не устраивает: с ними нельзя устроить шоу", – отметил прежний вице-премьер РФ.Кох добавил, что будет рад ошибиться в своих предположениях."Но уж больно все на постановку похоже. Слишком черно-белая картинка: красивый герой без страха и укропа и злые, уродливые чиновники – враги рода человеческого. Причем еще и ужасно тупые", – добавил он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1902973319736384&id=100000712037223 Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России, и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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