В парламенте зарегистрирован законопроект №8279 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мерах по усилению контрольных функций Верховной Рады Украины ("Законы должны выполняться")". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект был внесен в 17 апреля 2018 года. Авторы законодательной инициативы - нардепы от фракций Радикальной партии Олега Ляшко, "Самопомич", "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", передает со ссылкой на .

В пояснительной записке отмечается, что некоторые законы, принимаемые Радой, годами игнорируются правительством и соответствующими органами исполнительной власти.

Поэтому документом предлагается установить соответствующий механизм исполнения и контроля за обеспечением введения в действие законов, принятых , из-за введения мониторинга выполнения принятого закона соответствующим комитетом Рады, который был главным при разработке соответствующего законопроекта.

"По результатам рассмотрения таким комитетом Верховной Рады вопроса о выполнении принятых законов может выноситься рекомендация Раде об увольнении члена правительства, ответственного за соответствующее направление, касающееся сферы действия закона, которая обязательно включается в повестку дня ближайшего пленарного заседания Верховной Рады", - отмечают авторы проекта.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина сообщила, что противоречий между правительством, парламентом и президентом нет.

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