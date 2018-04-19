В Эр-Рияде впервые после почти 40-летнего перерыва открылся кинотеатр. На историческую для королевства премьеру были приглашены более 600 человек, включая членов монаршей семьи, представителей бизнеса, писателей, общественных деятелей и журналистов, сообщает со ссылкой на Al Arabiya.

Первый за почти 40 лет в Саудовской Аравии кинотеатр открыли в новом финансовом районе Эр-Рияда имени короля Абдаллы. Пока вход в кинотеатр возможен только по приглашениям, для всех желающих кинозалы будут открыты в мае.

На первый показ, для которого был выбран американский супергеройский фильм “Черная пантера”, были приглашены более 600 человек, включая членов монаршей семьи, представителей бизнеса, писателей, общественных деятелей и журналистов.

Следует отметить, что работа кинотеатров в Саудовской Аравии была запрещена в начале 1980-х годов на фоне усиления исламистских настроений. После запрета кинотеатров жители Саудовской Аравии были вынуждены выезжать на кинопоказы в Арабские Эмираты или в Бахрейн.

Однако совсем недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным СМИ начала выдавать лицензии кинотеатрам, первые из них откроются в марте 2018 года. Инициатором возрождения кинотеатров стал наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

К 2030 году Министерство культуры Саудовской Аравии планирует открыть 350 кинотеатров на 2,5 тыс. залов. По расчетам, экономике страны это имеет около 24 млрд долларов, а также создать 30 тыс. рабочих мест.

Организатором открытия кинотеатра выступил крупнейший в мире оператор кинотеатров AMC Entertainment Holdings и его саудовский партнер Saudi Development and Investment Entertainment Company. В рамках соглашения с властями AMC намерена открыть в 15 городах страны до 100 киноцентров.

В новом кинотеатре пока открыт только один зал, планируется, что к лету их будет четыре. Посещать кинотеатр смогут и мужчины, и женщины, без разделения зала. Но часть фильмов будут показывать только женщинам, но некоторые картины — только мужчинам. Фильмы будут проходить цензуру таким образом, чтобы не нарушать моральные ценности страны.

Всего власти намерены вложить 64 млрд долларов в развитие индустрии развлечений. В сфере кино Эр-Рияд планирует развивать и популяризировать отечественные работы. Этим будет заниматься умышленно созданный Национальный комитет по кинематографии.

Напомним, женщины в Саудовской Аравии смогут кроме автомобилей управлять грузовиками и средствами в 2018 году.

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