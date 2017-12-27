Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поручал руководителю "Укроборонпрома" Роману Романову погасить задолженность по зарплате сотрудникам Николаевского судостроительного завода, но до 25 декабря его поручение не выполнили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман – руководителю "Укроборонпрома": Больше с вами работать я не буду Фото: EPA "Мы на одном из прошлых заседаний правительства рассматривали вопрос задолженности судоремонтного завода "61 коммунар" в Николаеве. Я дал поручение о погашении задолженности перед коллективом руководителю "Укроборонпрома". Контрольный срок был 25 декабря. Сегодня, слава Богу, 26 декабря, но задолженность не погашена. Я слышал информацию, что они не могут этого сделать, но я этого не понимаю. Сегодня я подпишу представление на имя президента, а руководителю "Укроборонпрома" советую сегодня самостоятельно уволиться. Больше с вами работать я не буду. Сказано – не сделано – до свидания", – сказал Гройсман."Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности. Концерн имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.Николаевский судостроительный завод занимается судостроением, выполняет ремонт судов, производит изделия судового, общепромышленного и специального машиностроения. Технологические и организационные возможности завода позволяют строить суда всех типов с весом корпуса до 28 тыс. тонн.31 октября в "Укроборонпроме" сообщили, что завод остановился. Причиной остановки в концерне назвали отсутствие решения Кабинета Министров Украины по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164. В "Укроборонпроме" заявили, что счета завода арестованы, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн. 17 ноября Гройсман заявлял, что "Укроборонпром" должен выплатить зарплаты сотрудникам Николаевского судостроительного завода, которым задолжали около 60 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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