Кирилл Молчанов

Пока Президент пытается, продвинутся в вопросах мирного урегулирования, посещает Золотое, ведет диспуты с националистами, в парламенте все по-прежнему. Скандал на скандале, Слуга народа все менее напоминает единую фракцию, а более коалицию антиподов и антагонистов.

Правительство вообще впало в ступор, не может подготовить ни одного качественного законопроекта. Ни бюджет, ни рынок земли и янтаря в том виде, которые подаются, не соответствуют не то что национальным интересам, но даже и здравой критике.



Но дальше всех в этом состязании «марафонцев законодательного идиотизма» пошел налоговый комитет, который с перерывами на постановочные шоу в виде полиграфов, продолжает перекраивать акцизы, ренты и сборы, с целью теперь уже явного улучшения материального положения отдельно взятых членов.



Естественно такой диссонанс, привел к внутренней фронде, которая привела уже к конфликту во фракции. Проще говоря, одни слуги народа настучали на других в офис Президента, якобы те брали по 30 тысяч долларов за не голосование одного законопроекта. Не вдаваясь в подробности, он связан с площадками по оценки недвижимости, в общем типичная «схема».



Дальше больше, оружием этой дуэли стала битва на полиграфах.

Часть слуг уже их прошла, часть планирует в понедельник в добровольно-принудительном порядке, ведь даже Президент признал, что с этим комитетом дела плохи и он явно коррупционный. Правда вот результаты всех полиграфов идентичны. Все кристально чисты. Денег не брали и вообще святее всех святых.



Наверное, теперь Зеленский уже и сам не знает, что делать с этим комитетом и его откровенно лоббистскими творениями, наносящими разрушительный удар не только по экономике, но и рейтингу самого Президента.

К примеру, из этого комитета вышел нашумевший закон 1049 – по табачке, которым вводится маржа для торговли сигаретами и который ужи привел к остановке работы двух фабрик, что входят в топ 10 налогоплательщиков страны. А это наполнение бюджета, от которого зависит рост пенсий и зарплат в 2020. Что с этим будет делать Гончарук?



В этом чудо комитете, появился на свет и законопроект по игорному бизнесу, который разрешит иностранным компаниям выводить прибыль за границу от казино, так на долгосрочные инвестиции рассчитывать не придется. Все, что вложат инвесторы в строительство гостиниц с казино, тут же выведут в офшоры с первой прибылью.



Здесь же был разработан и поддержан законопроект по ФОПам, который предлагает массовую кассовую аппаратизацию всех предпринимателей, а де факто удар по малому и среднему бизнесу. Там же до сих пор лежит авторства Гетьманцева законопроект 1210 по ГОКам и меткомбинатам, который в разы повышает ренту и делает отечественную металлургию не конкурентной по сравнению с другими игроками на международных рынках. Причем формула, по которой выводится рента, не применяется ни в одной стране мира. Это ноу-хау от руководства комитета – повышаем всем, кроме товарища Коломойского.



Но что самое печальное, перечень этого нормативного словоблудия не исчерпывается.

А потому выход из этой всей вакханалии довольно прост.

Вместо цирка, устроенного с несертифицированными детекторами лжи, стоило бы на полиграфе проверить самого Гетьманцева, а потом и всех остальных членов комитета на предмет их связей с Коломойским, Яценком и других финансово-промышленных групп.

А если нет, тогда нам придется и дальше наблюдать поток этих вредительских законопроектов, благодаря которым подобные Коломойские, Яценки, гетьманцевы будут и дальше невидимой рукой залезать в карман к каждому и грабить до нитки.

Сначала через повышение налогов, цен, курс доллара, а потом через сокращение рабочих мест, увольнения и национальное банкротство государства.