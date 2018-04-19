У бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBO украинца Владимира
Кличко "в голове энциклопедия бокса", отметил британский боксер
Энтони Джошуа. Джошуа нокаутировал Кличко в апреле 2017 года Фото:
EPA "Кличко нужен мне в моем углу ринга. Если Владимир сможет
передать мне часть своего опыта, я думаю, это поможет мне стать еще
лучше. Он определенно мне нужен. Я его очень уважаю. У него в
голове энциклопедия бокса. Я всегда смотрел на Кличко как на
лучшего, даже после того, как его победил, потому что он сделал
больше, чем я", – сказал он. 29 апреля 2017 года Джошуа
нокаутировал Кличко на стадионе "Уэмбли" в Лондоне,
лишив украинца поясов чемпиона мира по версиям WBA и
IBO.3 августа Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.
Позже он признался, что до последнего хотел провести
бой-реванш с британцем.Джошуа в 2018 году может сразиться c
чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.
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