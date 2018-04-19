Знаменитая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выпустила впечатляющую автобиографию под названием "Другая", где рассказала все подробности о своей интимной жизни:

"Впервые ли занялась сексом в 15 лет? Не могу об этом сказать. Мой первый опыт был с 12-летним другом сестры. Он был нежен, я наслаждалась каждой минутой. И я не могла перестать думать об этом, не о нем, а о том, что произошло...

Конечно, тренеры не одобряют секс накануне гонки, но для меня это что-то вроде медитации. Мне помогает, если, конечно, не превращается в трехчасовую ночную гимнастику",передает со ссылкой на .

В свое время спортсменка подарила трусики Ягру:

"После масс-старта на Олимпиаде в Сочи, в котором чешский биатлонистка заняла второе место, она в шутку объяснила свое поражение журналистам тем, что ей пришлось очень часто поправлять свои трусы. Мол, если бы не это - бежала бы быстрее. Известный чешский хоккеист Яромир Ягр в соцсети предложил Габриэле в следующий раз выступать без них. "Тогда я положила трусы в конверт, написала, что благодарна ему за совет, и они мне больше не нужны".

Не только биатлонистка шутила над своими друзьями, но и те иногда разыгрывали ее:

"На мой день рождения мальчика со сборной сделали мне дар. Причем вручили пакет прямо перед прохождением контроля в аэропорту. Смотреть, что внутри, времени не было - я просто бросила его на ленту. Сотрудник службы досмотра узнал меня, а потом посмотрел на монитор и увидел кое-что интересное. Мальчики пошутили, положив в пакет вибратор.

Думаю, тренер просто не понимал, как надо вести себя с девушками-подростками и что происходит, если говоришь молодой спортсменке, что она жирная, как свинья".

Как она размышляла над публикацией откровенных фотографий:

"Напоследок я позвонила своей маме. Она попросила меня хорошо подумать и сделать так, как я чувствую. Мне захотелось забыть обо всем этом, но мой взгляд снова упал на эти фото. Я все-таки гордилась собой".

Как устроила стриптиз на сцене, когда встретилась вместе с подругами в одном из клубов Праги:

"Здесь я сбросила бюстгальтер, увидела, как кричит Петр, и после этого танцевальный номер прекратился. Некоторые ребята были разочарованы тем, что мы его не завершили", - написала Коукалова.

Коукалова - двукратная чемпионка мира 2015 году в смешанной эстафете и в 2017-м спринте. Обладательница Кубка мира-2015/16. Обладательница малых хрустальных глобусов сезона 2013/2014 по программе индивидуальных гонок, сезона 2015/2016 по программе спринтерских гонок, гонок преследования и масс-стартов, сезона 2016/2017 по программе спринтерских гонок и масс-стартов. Чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года в смешанной эстафете.

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