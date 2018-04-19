После неудачных испытаний в декабре 2017 года модернизированной газотурбинной установки 110М восстановить агрегат до марта не удалось, сообщают источники Reuters. Испытания проходили на заводе "Сатурн" Фото: npo-saturn.ru (архив) Во время испытаний на заводе "Сатурн", входящем в государственную корпорацию "Ростех", "турбина развалилась", отметил один из источников. Попытки восстановить агрегат до марта 2018 года были неудачными.Речь идет о модернизированной газотурбинной установке 110М, которую власти РФ включили в программу импортозамещения после внедрения международных санкций против России.Reuters отмечает, что в РФ не налажено серийное производство газовых турбин средней и большой мощности. Используют турбины немецкой компании Siemens.После внедрения антироссийских санкций за российскую агрессию против Украины вспыхнул скандал с турбинами Siemens.21 июля 2017 года немецкая компания опубликовала заявление о приостановке сотрудничества с российскими государственными компаниями после скандала с поставкой четырех турбин в оккупированный Крым. Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора полуострова. Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, и подала в суд иски по этому делу. В декабре Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате турбин из Крыма. Электростанции с турбинами Siemens на полуострове начнут работу в 2018 году, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.В связи с поставками турбин Siemens в Крым Евросоюз ввел санкции против трех россиян и трех российских компаний. В санкционный список ЕС попал замминистра энергетики России Андрей Черезов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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