Киевский районный суд Харькова принял ходатайство, поступившее в пострадавшей в масштабной аварии Жанны , которая на момент была беременна.

Женщина отметила, что обвиняемая Елена Зайцева возместила 100 тыс. грн компенсации, "то есть выполнила исковые требования в полном объеме", следовательно потерпевшая к ней претензий материально-морального характера не имеет,передает со ссылкой на .

При этом требует такую ​​же сумму компенсации от второго обвиняемого - Геннадия Дронова.

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о . Следующее заседание состоится 24 апреля.

Сотрудник патрульной полиции Харькова Евгений Шестов, который оформлял на улице Сумской, сообщил, что у обвиняемой Елены Зайцевой, водительницы автомобиля Lexus, не было при себе водительских прав и техпаспорта на машину.

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