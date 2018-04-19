|"Желтый" режим светофора могут отменить
|19.04.2018 04:35
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Украины может отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи со случаями из-за проезд на желтый свет.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что комиссия по техническому расследованию в Кривом Роге, рассмотрит вопрос отмены желтого сигнала светофора,передает со ссылкой на .
В состав комиссии вошли представители различных ведомств, в частности, , Нацполиции, МЗ, Укравтодора и представители местных органов власти.
"У нас есть месяц, чтобы детально разобраться в причине этой ужасной аварии, в которой погибли 8 человек и 26 травмированы, 4 в тяжелом состоянии, и сделать соответствующие, а вероятно и кардинальные выводы", - написал заместитель министра.
"Проанализировав последние резонансные , все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора. Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом гибнут люди! Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый и сама жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал! ", - написал Лавренюк.
В Кривом Роге в результате погибли девять человек, более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля , маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".