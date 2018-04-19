Американская власть считает, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об обстоятельствах покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности посвященном отравлению Скрипалей на территории Соединённого Королевства, передает .

“Я скажу лишь следующее: Организация по запрещению химического оружия обнародовала независимый доклад, который подтвердил проведенный Соединённым Королевством лабораторный анализ токсичных веществ, применяемых в Солсбери”, — заявила Хейли.

“Как мы уже говорили ранее, США согласны с оценкой Великобритании, состоит в том, что Россия несет ответственность за химическое оружие в Солсбери. Независимо от того, идет ли речь об их прямом действии или о безответственной потере контроля над ядовитым веществом, которое, вероятно, ещё хуже, наша поддержка британских друзей и коллег остается непоколебимой”, — добавила дипломат.

В свою очередь постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Алексеевич Небензя на заседании Совбеза заявил, что “в докладе ОЗХО нет ничего, что помогло бы британской стороне обосновать свою лживую версию о причастности РФ к событию в Солсбери. Главное, чего там нет — это выводов о том, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в РФ”.

Напомним, на заседании Совбеза ООН генеральный директор Организации по запрещению химического оружия во время презентации отчета о технической поддержке, предоставленной Большой Британции по делу о резонансном отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери подтвердил, что вещества BZ не было в отобранных пробах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира