Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сказано в сообщении пресс-службы на сайте.

По его словам, иногда складывается чувство, что Россия хочет решать, должна ли Украина быть членом НАТО. Однако у Москвы нет права голоса, «юридической и реальной платформы», чтобы иметь какое-либо влияние на вступление Украины в НАТО— это закреплено в таких документах, как, например, Хельскинские соглашения, добавил Столтенберг.

Это решение должны принять Украина и 29 стран-членов альянса, считает Столтенберг. «Никто другой не имеет права вмешиваться. (…) Каждой нации самой выбирать свой собственный путь, каждая страна имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать или не участвовать», — напомнил генсек альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО согласилось принять Украину в альянс на саммите в Бухаресте в 2008, и это решение остается в силе. Тем не менее Украине необходимо продолжить путь преобразований в стране, в том числе выполнять стандарты НАТО, усиливать институты обороны и безопасности, улучшать «оперативную совместимость».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира