Министерство иностранных дел Украины "взяло" на работу кота по кличке Амбассадор. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал директор политического департамента украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.

"Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и помогать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" - написал дипломат.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в британском посольстве в Иордании, которое находится в Аммане, впервые за историю учреждения на службу утвердили кота по кличке Лоуренс . Кот имеет собственный микроблог в Twitter, согласно записям в котором, он был назначен на должность в первых числах октября текущего года.

Кроме того, в Великобритании на работу в Министерство финансов устроили кота-мышелова по кличке Гладстон . Он стал третим представителем семейства кошачьих, которые несут службу в официальном здании на Уайтхолле, правительственном квартале в Лондона.

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