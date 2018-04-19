Президент США Дональд Трамп заявил, что месяц назал в Сирии состоялся "очень жестокий бой" между американскими и российскими военными. Глава Белого дома: Не было никого более жесткого в отношении РФ, чем президент Трамп Фото: EPA Американский руководитель заверил, что "не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп".По его словам, "месяц назад в Сирии состоялся очень жестокий бой" между американскими и российскими военными."Тогда много людей погибло. И это печально. Никто не ведет себя жестче, чем я", – настоял Трамп.8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.Постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала на 16 апреля введение новых ограничительных мер против РФ за поддержку сирийского режима, но, по данным The Washington Post, Трамп решил взять дополнительное время на изучение очередного санкционного пакета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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