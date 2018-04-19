Продолжающиеся в Ереване акции протеста негативно влияют на экономическое развитие Армении, заявил премьер-министр страны Серж Саргсян. Об этом сообщает со ссылкой на издание Aysor.

Отвечая на вопрос, влияет ли активность митингов на экономическое развитие страны, премьер-министр заявил, что права и свободы человека являются приоритетом. “Эти основные права, если они реализуются в рамках логики, никоим образом не будут препятствовать экономическому развитию. Но когда они становятся непропорциональными, когда они превращаются в пробки в Ереване, то, как вы думаете, могут они иметь положительный эффект?”- задался вопросом Саргсян.

Премьер-министр отметил, что в последние годы в Армении был только один спокойный год, когда не было внешней или внутренней нестабильности. “Наверное 2017 был единственным годом, когда на улицах не было митингов, туристы могли приезжать в Ереван, инвесторы могли приходить и делать инвестиции”, — заявил Саргсян. Премьер подчеркнул, что в тот год Армения достигла экономического роста в 7,5%.

Как ранее сообщал, с 13 апреля представители оппозиции Республики Армения начали массовые акции протеста. Митингующие выступали против кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Однако 17 апреля армянский парламент, несмотря на акции протеста, выбрал Саргсяна главой правительства.

В связи с этим руководитель оппозиционной партии “Гражданский договор”, депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил “народную, ненасильственную бархатную революцию”. 18 апреля в Ереване продолжились акции протеста. Демонстранты заблокировали вход в здание Министерства иностранных дел страны, а также ходом дошли до резиденции премьер-министра Армении. При этом, Пашинян призвал протестующих сохранять спокойствие и не делать агрессивных действий. Затем, протестующие отправились в сторону проспекта Баграмяна, а оттуда — на площадь Республики. Там Никол Пашинян призвал сторонников расходиться по домам, а утром 19 апреля продолжить протестные действия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира