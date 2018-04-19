|В столичном супермаркете устроили стрельбу
|19.04.2018 05:12
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16 апреля неизвестный устроил стрельбу супермаркете "Фора" на Голосеевском проспекте в .
Преступника не смогли поймать. Его разыскивает полиция, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Информацию о происшествии распространяют также в объявлениях. В тексте указано, что неизвестный мужчина с явными признаками алкогольного опьянения зашел в магазин, достал пистолет и сделал несколько выстрелов, после чего скрылся. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство. Продолжается досудебное следствие,передает со ссылкой на .
"Приметы подозреваемого: рост около 180 см, спортивное телосложение, короткая стрижка, темная короткая борода. Вероятно, травма левой руки", - заявили в полиции.
Во вторник, 17 апреля, в Киевском районе Одессы произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. В полицию поступило сообщение, что на автостоянке на Люстдорфской дороге слышны выстрелы и идет дым.