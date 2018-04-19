16 апреля неизвестный устроил стрельбу супермаркете "Фора" на Голосеевском проспекте в .

Преступника не смогли поймать. Его разыскивает полиция, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Информацию о происшествии распространяют также в объявлениях. В тексте указано, что неизвестный мужчина с явными признаками алкогольного опьянения зашел в магазин, достал пистолет и сделал несколько выстрелов, после чего скрылся. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство. Продолжается досудебное следствие,передает со ссылкой на .

"Приметы подозреваемого: рост около 180 см, спортивное телосложение, короткая стрижка, темная короткая борода. Вероятно, травма левой руки", - заявили в полиции.

Во вторник, 17 апреля, в Киевском районе Одессы произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. В полицию поступило сообщение, что на автостоянке на Люстдорфской дороге слышны выстрелы и идет дым.

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