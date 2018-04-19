Об этом заявил Эрдоган в среду после переговоров с лидером главной националистической партии Турции Девлет Бахчели, который на днях сделал неожиданный призыв к досрочным выборам.

Эрдоган сказал, что выборы, которые изначально планировалось провести в ноябре 2019 года, должны быть проведены, чтобы быстро ввести новую президентскую систему для решения стоящих перед ней задач.

Турция переходит от парламентской системы к президентской, что увеличит полномочия президента. Изменения вступят в силу со следующими выборами.

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