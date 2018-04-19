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Президент Турции Эрдоган предложил провести досрочные президентские выборы
19.04.2018 05:20
Президент Турции Эрдоган предложил провести досрочные президентские выборы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна проведет досрочные парламентские и президентские выборы 24 июня.

Об этом заявил Эрдоган в среду после переговоров с лидером главной националистической партии Турции Девлет Бахчели, который на днях сделал неожиданный призыв к досрочным выборам.

Эрдоган сказал, что выборы, которые изначально планировалось провести в ноябре 2019 года, должны быть проведены, чтобы быстро ввести новую президентскую систему для решения стоящих перед ней задач.

Турция переходит от парламентской системы к президентской, что увеличит полномочия президента. Изменения вступят в силу со следующими выборами.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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