|Президент Турции Эрдоган предложил провести досрочные президентские выборы
|19.04.2018 05:20
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Об этом заявил Эрдоган в среду после переговоров с лидером главной националистической партии Турции Девлет Бахчели, который на днях сделал неожиданный призыв к досрочным выборам.
Эрдоган сказал, что выборы, которые изначально планировалось провести в ноябре 2019 года, должны быть проведены, чтобы быстро ввести новую президентскую систему для решения стоящих перед ней задач.
Турция переходит от парламентской системы к президентской, что увеличит полномочия президента. Изменения вступят в силу со следующими выборами.
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