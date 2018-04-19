"Молодая гвардия Единой России" сформирует в Москве группу, которая будет способна за час вывести 100–200 человек в любую точку города, чтобы "выразить свое мнение", рассказал председатель координационного совета организации Денис Давыдов. "Гвардейцы" могут прийти на акции сторонников оппозиционера Алексея Навального Фото: Молодая Гвардия / "ВКонтакте" По его словам, в Москве сформируют группу, которая будет способна за час вывести 100–200 человек в любую точку города, чтобы "выразить свое мнение". При сборе в течение суток Давыдов рассчитывает "на 1 тыс. и больше человек".Подобные объединения планируют создать во всех регионах, но прежде всего – в городах-миллионниках. Давыдов уточнил, что для подготовки активистов "Молодой гвардии" будут проводиться обучающие лагеря – первые занятия запланированы на май.Он уверен, что "молодежь не должна неосознанно выходить на уличные акции, для этого нужна идеологическая прокачка". Давыдов считает, что "гавардейцы" "должны понимать политическую повестку ". Если же во время каких-либо митингов "что-то произойдет и оппозиция будет бросаться камнями", отряды МГЕР "убегать не имеют права", добавил активист.Давыдов не исключил, что "Молодая гвардия" может провести акцию 5 мая, когда должны состояться митинги сторонников оппозиционера Алексея Навального. 7 мая в РФ пройдет инаугурация президента Владимира Путина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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