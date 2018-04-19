Сегодня в Украине атмосферные фронты северного циклона обусловят дождливую погоду. В западных областях днем ​​осадки прекратятся. Температура днем ​​10-15°, в западных и южных областях 17-20°. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

в Украине в большинстве областей ночью без осадков, утром и днем ​​небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В западных областях ночью пройдут дожди, днем ​​без осадков. Температура воздуха днем ​​15-19 градусов тепла.

В северных областях ожидается дождь. Температура воздуха днем ​​7-14 градусов тепла.

В восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха днем ​​8-13 градусов тепла.

В центральной части - дош. Температура воздуха днем ​​10-15 градусов тепла.

На юге Украины - кое-где небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​13-18 градусов тепла.

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