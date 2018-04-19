На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,14 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 апреля установлены на таком уровне:

26,147772 грн за доллар;

32,391860 грн за евро;

0,424790 грн за российский рубль;

37,187142 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 18 апреля, курс доллара и евро - вырос, российского рубля и фунта - снизился.

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