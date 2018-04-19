|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,14 грн/доллар
|19.04.2018 05:35
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,14 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 апреля установлены на таком уровне:
26,147772 грн за доллар;
32,391860 грн за евро;
0,424790 грн за российский рубль;
37,187142 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 апреля, курс доллара и евро - вырос, российского рубля и фунта - снизился.
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