Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде заявил, что Вашингтон введёт новые санкции против России, “когда она их заслужит”. Прямая трансляция переговоров американского лидера и японского премьер-министра велась на сайте Белого дома, передает .

“Мы введем санкции как только они (россияне) действительно этого заслужат”, — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Также хозяин Белого дома сказал, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем американская власть. “Не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп”, — подчеркнул президент.

При этом Трамп добавил, что было бы неплохо наладить отношения с Россией. “Если бы мы нашли общий язык с Китаем, если бы отыскали общий язык с Россией, если бы нашли общий язык с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо”, — отметил американский руководитель.

Также Трамп во время встречи рассказал о суровом столкновении между американцами и россиянами в Сирии. “У нас была очень суровая драка в Сирии. Месяц назад произошла драка между американскими солдатами и российскими. Тогда много людей погибло, и это очень печально”, — сказал он.

Напомним, американским авторитетным изданием The Wall Street Journal опубликован материал в котором утверждается, что руководство Германии намерено в ближайшее время обратиться к американскому лидеру Дональда Трампа с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях против Российской Федерации.

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