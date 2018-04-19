|Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины
|19.04.2018 05:44
|
сегодня, 18 апреля 2018 года, провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается, Порошенко в ходе встречи официально принял обращение о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение, для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею, передает со ссылкой на .
В частности, обращение, подписанное всеми архиереями УПЦ КП, Порошенко передал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
Кроме того, глава государства принял обращение с подписями всех архиереев УАПЦ от предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви, Митрополита Киевского и всея Украины Макария.
Также сообщается, что Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской православной церкви Митрополитом Киевским и всей Украины Онуфрием, в ходе которой обсуждалась встреча главы государства с Вселенским Патриархом Варфоломеем и членами Синода в Стамбуле (Турция).
" и предстоятель Украинской православной церкви (МП) обменялись мнениями относительно активизации межконфессионального диалога в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раду внесли постановление о создании единой православной церкви.