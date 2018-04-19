Новый президент Украинской Премьер-лиги, швейцарец Томас Гримм рассказал, что считает наиболее болезненных во внутренних соревнованиях,передает со ссылкой на .

"Мне очень жаль, что такие крупные города, как и Харьков, не имеют своих клубов в Премьер-лиге. Как для размеров вашей страны, 12 команд - это мало.

Возможность иметь клуб не базируется исключительно на желании его иметь: нужно расти в экономическом плане, наращивать возможности футболу в коммерции и маркетинга. И тогда клубы будут дорастать в премьер-лигу, а не мы будем "набирать" их словно на вакансии.

Стыковые матчи команд УПЛ с представителями первой лиги? Это то, за что клубы проголосовали в начале сезона. Мы в Швейцарии использовали этот этап 10 лет назад, чтобы оживить обмен командами и добавить интриги в концовке ", - сказал Гримм.

Выборы нового президента премьер-лиги состоялись 6 апреля. Предыдущий президент УПЛ Владимир Генинсон отказался принимать участие в выборах.

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